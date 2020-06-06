الصحة المصرية: 32 وفاة و1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

قالت وزارة الصحة المصرية، يوم السبت، إنها سجلت 32 حالة وفاة و1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الصحة المصرية ارتفاع حصيلة الشفاء التام من فيروس كورونا وبلوغ عدد المتعافين منه 8538 حالة.

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وصرح خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة، بأن 402 شخص خروجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.

وأضاف أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 9603 حالات، بينها الـ8538 المتعافون.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات في الإصابات.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم السبت، هو 32612 حالة، و1198 وفاة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT