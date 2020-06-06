البدء بإجلاء عشرات الأطفال الجزائريين المصابين بالشلل الدماغي عن مصر

أجلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية اليوم السبت نحو 300 مواطن جزائري بينهم 55 طفلا مصابون بالشلل الدماغي، عولجوا في القاهرة وعلقوا هناك إثر وقف الرحلات الجوية.

وأفادت مصادر بمطار القاهرة بأن الطائرة الجزائرية وصلت صباح اليوم بدون ركاب، وغادرت وعلى متنها الأطفال المرضى ومرافقوهم.

وأوضحت المصادر أنه تم تقديم كافة خدمات الدعم الصحي والمعنوي للأطفال ومرافقيهم داخل المطار.

وكان النائب في البرلمان الجزائري لخضر بن خلاف، أوضح لـRT أمس الجمعة أن سلطات بلاده قررت إجلاء الأطفال العالقين بعد توقف الرحلات إثر جائحة كورونا.

ناصر حاتم

المصدر: RT