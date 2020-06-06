الكاظمي يعلق على اكتمال تشكيلته الحكومية

علق رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على اكتمال تشكيلته الوزارية بعد تصويت مجلس النواب على الحقائب الشاغرة.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "استكمال الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري".

وأضاف، أن "هذا التصويت هو دافع للايفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال".

وختم تغريدته: "أشكر مجلس النواب على تجديد الثقة بالحكومة، خط شروع جديد نقطعه بحزم وثبات".

المصدر: RT