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البرلمان العراقي يخول الكاظمي باستحداث وزارة للمكون التركماني

أخبار العالم العربي

البرلمان العراقي يخول الكاظمي باستحداث وزارة للمكون التركماني
Reuters
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
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خول مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، باستحداث وزارة دولة تكون من حصة المكون التركماني.

وقال مراسلنا إن "تخويل البرلمان جاء بعد مطالبات من قبل ممثلي المكون التركماني في البرلمان باستحقاقهم في التشكيلة الوزارية".

ونقل مراسلنا عن مصادر مقربة من الكاظمي قولها، إن "هناك عدة خيارات للوزارة المستحدثة، منها وزارة الدولة لشؤون المحافظات، أو وزارة الدولة لشؤون الأقليات والنازحين".

المصدر: RT

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