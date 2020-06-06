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اكتمال تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

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اكتمال تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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صوت مجلس النواب العراقي اليوم على عدة ترشيحات من رئيس الوزراء بغرض استكمال تشكيلة المجلس الوزاري.

وقال مراسلنا إن "المجلس بدأ جلسته ظهر اليوم بحضور رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي قدم مرشحين لما تبقى من حقائب شاغرة".

وقد اكتملت حكومة مصطفى الكاظمي بتصويت المجلس على سبعة مرشحين كما يلي:

1. النفط - إحسان عبد الجبار
2. الخارجية - فؤاد حسين
3. الهجرة - ايڤان فائق
4. التجارة - علاء حسين
5. الزارعة - محمد عبد الكريم
6. العدل - سالار عبد الستار
7. الثقافة - حسن ناظم

المصدر: RT

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