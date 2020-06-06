حفتر يطلب من السيسي "إلزام تركيا" بوقف نقل المسلحين إلى ليبيا

دعا قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر مصر إلى بذل جهود أكبر لـ"إلزام تركيا" بوقف نقل الأسلحة إلى ليبيا.

وقال حفتر في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصريورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة اليوم:

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أعرب عن أملي في أن تبذل مصر جهودا أكثر فعالية وعاجلة لإلزام تركيا بالتوقف التام عن نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا وإعادة من تم نقلهم إلى أوطانهم التي جاءوا منها.

وأشار حفتر إلى أن خطر وجود المسلحين لا يقتصر على ليبيا فقط بل وعلى دول الجوار والمنطقة.

المصدر: RT