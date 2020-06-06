مصدر يكشف لـRT تفاصيل وآلية الحوار العراقي الأمريكي

كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم السبت، تفاصيل وآلية الحوار العراقي الأمريكي المقرر أن يبدأ منتصف الشهر الحالي.

وقال المصدر لـRT إن "الفريق العراقي سيتكون من 20 شخصا في اختصاصات السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة"، مبينا أن "بعض أعضاء الفريق العراقي اختارهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".

وأضاف، أن "الحوار سيكون عبر منصة إلكترونية أنشأت لهذا الغرض، ولن يكون الحوار وجها لوجه"، مشيرا إلى "تحديد الفريق العراقي أولويات في المفاوضات، منها وجود القوات الأمريكية، ودعم القوات العراقية، والتعاون في مجال الاقتصاد".

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يطرح الأمريكان ملفين مهمين يتعلق الأول بالفصائل المسلحة العراقية التي تعمل خارج إطار الحشد الشعبي، وكذلك الطلب من الحكومة العراقية التعهد بحماية مصالحها في العراق".

المصدر: RT