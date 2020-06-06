إمارة عسير.. السعودية تحقق في تغريدات "تمس بعرض قبائل" أهل الجنوب

"تعد على عرض قبائل".. بهذه الجملة وصفت إمارة منطقة عسير السعودية (جنوب غرب) تغريدات ناشطين سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تأمر بالتحقيق فيها.

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وقال المتحدث باسم الإمارة سلطان الأحمري، في بيان، إن الإمارة "تتابع باهتمام بالغ ما يدور حول ما قام به بعض المغردين من تعد تضمن مساسا بعرض بعض قبائل المنطقة".

وأرجع المتحدث هذه التغريدات إلى سببين، "إما عمدا أو جهلا منهم (الناشطون) بأصالة تلك القبائل وعميق إنجازاتها عبر التاريخ وشريف نسبها وعلو مكانتها في الدولة".

وتابع المتحدث: "في كل الأحوال تعتبر الإمارة ذلك تعديا مخالفا لمبادئ الدين، ومتعارضا مع الأسس التي قام عليها مجتمعنا الأصيل، من الاعتصام بحبل الله والتكافل بين أفراده بعيدا عن أسباب الفتنة".

وأضاف الأحمري: "مثلت تلك التغريدات إخلالا بالنظام العام، وتهديدا للوحدة الوطنية، دون خوف من سلطة، أو رعاية لحقوق الناس، وبشكل يثير الفتنة، ويؤثر على الوئام المجتمعي.

وأكد أن "أمير المنطقة شخصيا يتابع، جميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ويولي ذلك جل اهتمامه، منطلقا من وجوب حفظ استقرار المجتمع في هذه المنطقة كما هو واجبه المناط به من لدن سيد البلاد خادم الحرمين الشريفين أعزه الله، وولي عهده".

بدورها أكدت إمارة منطقة عسير أنها تتابع باهتمام بالغ ما يدور حول ما قام به بعض المغردين من تعد تضمن مساسا بعرض بعض قبائل المنطقة.

المصدر: صحف سعودية