رئيس وزراء قطر الأسبق يهنئ "الوفاق" بانتصاراتها في الغرب الليبي

هنأ رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا، على الانتصارات المتتالية التي مكنتها من بسط سيطرتها على أغلب المناطق في غرب ليبيا.

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وقال في تغريدة على "تويتر": "نهنئ حكومة الوفاق في ليبيا على الانتصارات المتتالية وبسط الشرعية على أغلب المناطق في غرب ليبيا، وأتمنى أن يكون التسامح هو الأساس وليس الانتقام. فالتسامح سمة القوي المنتصر خاصة أنكم شعب واحد".

نهنئ حكومة الوفاق في ليبيا على الإنتصارات المتتالية وبسط الشرعية على أغلب المناطق في غرب ليبيا، وأتمنى أن يكون التسامح هو الأساس وليس الانتقام. فالتسامح سمة القوي المنتصر خاصة أنكم شعب واحد . — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 5, 2020

وبسطت قوات الوفاق الوطني سيطرتها أمس الجمعة على حدود العاصمة طرابلس، بشكل كامل، واستولت على مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كيلومترا جنوب شرق العاصمة.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان قوات "الوفاق"، أنها استكملت تحرير العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، والتي كان "الجيش الليبي" بقيادة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر يحاول الدخول إليها.

وكانت قوات حفتر قد سيطرت على مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة.

ومنذ إطلاق عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس الماضي، تمكنت قوات "الوفاق" من السيطرة على كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي.

المصدر:RT