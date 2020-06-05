أنقرة: مقتل جندي تركي وإصابة اثنين آخرين في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن جنديا تركيا قتل وأصيب اثنان آخران بجروح جراء هجوم استهدف عربة إسعاف مدرعة للجيش في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

إقرأ المزيد

وكشف بيان للوزارة أن القوات التركية حددت على الفور أهدافها وردت بإطلاق النار على مصدر الهجوم، دون ذكر الجهة التي نفذته أو المكان الذي وقع فيه.

وتبرر تركيا وجود قواتها في محافظة إدلب السورية بعزمها منع الجيش الحكومي السوري من بسط سيطرته على المنطقة التي تمثل المعقل الأخير للمعارضة السورية المسلحة في البلاد.

ومطلع مارس الماضي، أسفرت المحادثات في موسكو بين الرئيسين الروسي فلاديير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، وضع حدا للاشتباكات بين القوات السورية والتركية في المنطقة.

المصدر: رويترز