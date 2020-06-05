وزير خارجية قطر: هناك مبادرة مطروحة لحل الأزمة الخليجية

أكد وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وجود مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، مضيفا أن قطر منفتحة على إجراء مفاوضات بهذا الشأن.

وقال وزير الخارجية القطري في حديث لقناة "الجزيرة" بث اليوم الجمعة: "منفتحون على الحوار ومن يتقدم بخطوة نتقدم عشرا شرط أن تكون جادة وصادقة".

وأضاف: "نأمل بأن تختلف المبادرة الجديدة عن سابقاتها ونجد جدية بالتعامل مع مبادرة الكويت"، مؤكدا أن قطر أجرت بعض المحادثات مع السعودية في نهاية 2019، لكنها توقفت".

وتابع: "إلى يومنا هذا لم نجد أسبابا واضحة لهذا الحصار خصوصا أن العلاقة التي كانت تربط بين قطر ودول الحصار في فترة قبل المقاطعة كانت طيبة وودية وكان هناك تعاون وحوار مستمر بين كافة الأطراف".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة أطلقت مساعي جديدة لدفع الدول المقاطعة لقطر لإعادة فتح مجالها الجوي للطائرات القطرية كخطوة أولى لإنهاء الأزمة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو 2017 "بتهمة دعم الإرهاب"، فيما تنفي الدوحة ذلك وتتهم دول الحصار بمحاولة تقويض سيادتها.

وحاولت الكويت والولايات المتحدة التوسط في الخلاف الذي قوض جهود واشنطن لتشكيل جبهة خليجية موحدة ضد إيران.

ويذكر أن قطر تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، بينما تستضيف البحرين الأسطول الأمريكي الخامس وتتواجد قوات أمريكية في كل من الإمارات والسعودية.

المصدر: رويترز + RT