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دمشق: هزة أرضية قوية تضرب ولاية تركية قرب محافظة حلب السورية

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دمشق: هزة أرضية قوية تضرب ولاية تركية قرب محافظة حلب السورية
AFP
مقياس الهزات الأرضية - أرشيف
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أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، وقوع هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضربت ولاية ملاطية شرقي تركيا على مسافة 270 كم شمال شرق مدينة حلب.

وأشار المركز، إلى أن "سكان مدن في شمال العراق وتركيا، شعروا بالهزة".

وأعلن المركز أمس الخميس، تسجيل هزتين أرضيتين بقوة 3.4 و 2.0 درجات على مقياس ريختر على بعد نحو 80 كيلومترا شمال غرب مدينة حلب.

وتعرضت المنطقة لسلسلة هزات أرضية منذ نحو شهرين، تركز معظمها على الساحل السوري، وتراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

دمشق: هزة أرضية قوية تضرب ولاية تركية قرب محافظة حلب السوريةصورة نشرها المركز الوطني للزلازل في سوريا

من جهتها، أفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن "الهزة الأرضية وقعت في قضاء بوتورغة في تمام الساعة 21:06 بالتوقيت المحلي".

وأضاف البيان، أن "الهزة وقعت على عمق 7 كيلومترات، وشعر بها سكان الولايات المجاورة".

وأفاد بيان صادر عن ولاية ملاطية، أن "السلطات المحلية لم تتلق بعد أي بلاغ حول وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

المصدر: RT + الأناضول

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