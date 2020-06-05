الصحة المصرية: حصيلة المتعافين من كورونا 8158

أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع حصيلة الشفاء التام من فيروس كورونا وبلوغ عدد المتعافين منه 8158 حالة.

وأعلن خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة، عن خروج 402 شخصا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى اليوم.

وأضاف أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنها الـ8158 متعافيا.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

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وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء أقل معدلات في الإصابات بالفيروس.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة، و1166 وفاة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر:RT