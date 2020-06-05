المسماري: قوات "الجيش الليبي" تعرضت للقصف أثناء تراجعها عن طرابلس

أكد الناطق باسم القيادة العامة "للجيش الليبي" اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة أن قواته تعرضت للقصف أثناء قيامها بالتراجع عن طرابلس، وإعادة تمركزها.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي: "تلقينا مطالب دولية بالتراجع 60 كلم عن حدود طرابلس، وقمنا بالانسحاب من منطقة ترهونة إلى مناطق آمنة".

وأضاف: "ترهونة تشهد فلتانا أمنيا وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته كاملة".

وتابع: "الغزاة الأتراك لم يتقيدوا بأي التزام أثناء انسحابنا.. والطائرات المسيرة التركية واصلت استهدافنا رغم وقف النار الذي أعلنا عنه".

يتبع...