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المسماري: قوات "الجيش الليبي" تعرضت للقصف أثناء تراجعها عن طرابلس

المسماري: قوات "الجيش الليبي" تعرضت للقصف أثناء تراجعها عن طرابلس

أخبار العالم العربي

المسماري: قوات
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أكد الناطق باسم القيادة العامة "للجيش الليبي" اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة أن قواته تعرضت للقصف أثناء قيامها بالتراجع عن طرابلس، وإعادة تمركزها.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي: "تلقينا مطالب دولية بالتراجع 60 كلم عن حدود طرابلس، وقمنا بالانسحاب من منطقة ترهونة إلى مناطق آمنة".

وأضاف: "ترهونة تشهد فلتانا أمنيا وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته كاملة".

وتابع: "الغزاة الأتراك لم يتقيدوا بأي التزام أثناء انسحابنا.. والطائرات المسيرة التركية واصلت استهدافنا رغم وقف النار الذي أعلنا عنه".

يتبع...

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