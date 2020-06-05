المسماري: قوات "الجيش الليبي" تعرضت للقصف أثناء تراجعها عن طرابلس
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أكد الناطق باسم القيادة العامة "للجيش الليبي" اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة أن قواته تعرضت للقصف أثناء قيامها بالتراجع عن طرابلس، وإعادة تمركزها.
وقال المسماري في مؤتمر صحفي: "تلقينا مطالب دولية بالتراجع 60 كلم عن حدود طرابلس، وقمنا بالانسحاب من منطقة ترهونة إلى مناطق آمنة".
وأضاف: "ترهونة تشهد فلتانا أمنيا وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته كاملة".
وتابع: "الغزاة الأتراك لم يتقيدوا بأي التزام أثناء انسحابنا.. والطائرات المسيرة التركية واصلت استهدافنا رغم وقف النار الذي أعلنا عنه".
يتبع...