الجزائر تجلي 55 طفلا مصابين بالشلل الدماغي عالقين في مصر

أعلن النائب في البرلمان الجزائري لخضر بن خلاف، أن سلطات بلاده قررت إجلاء 55 طفلا مصابين بالشلل الدماغي علقوا في مصر بعد توقيف الرحلات إثر جائحة كورونا.

وأوضح بن خلاف لـRT أنه طرح هذه القضية يوم الاثنين على وزير الخارجية صبري بوقدوم الذي وعد بالنظر فيها، كما راسل رئيس الحكومية عبد العزيز جراد بشأنها مرتين.

وكتب بن خلاف في صفحته على "فيسبوك": "الحمد لله، رسميا سيتم إجلاء الجزائريين العالقين بمصر يوم السبت إن شاء الله، والأولوية للأطفال الـ 55 وأهاليهم".

وسافر الأطفال المذكورون مع ذويهم إلى مصر للعلاج في مستشفيات تتكفل بالمصابين بهذا النوع من المرض.

ويبلغ عدد الجزائريين العالقين في مصر حاليا 300، حيث يواجهون ظروفا صعبة بعدما نفدت أموالهم وانتهت فترات استئجار مساكنهم، وفقا لبن خلاف.

المصدر: RT