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مصر.. إطلاق 5 مراكز لنقل بلازما المتعافين من كورونا إلى المصابين به

أخبار العالم العربي

مصر.. إطلاق 5 مراكز لنقل بلازما المتعافين من كورونا إلى المصابين به
AFP Ahmed HASAN
المستشفيات في مصر - أرشيف
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أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، تفعيل 5 مراكز لنقل بلازما المتعافين من كورونا وحقن الحالات الحرجة بها، حيث ثبتت فعالية بلازما المتعافين في تعزيز مناعة المصابين.

وأشارت، إلى وجود عدد آخر من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا.

وأكدت نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين، وذلك لعلاج الحالات الحرجة.

ولفتت إلى أن هناك شروطا للمتعافين من فيروس كورونا لإمكانية الإفادة من البلازما المأخوذة منهم وهي:

- وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

- تم سحب مسحتين سلبيتين (دليل تعافي المصاب التام).

- مرور 14 يوما على التعافي من تاريخ آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.

وقالت: "يجب أن يتوافر المتبرع على شروط، وهي أن يكون سنه بين 18 و60 عاما، ويكون وزنه أكثر من 50 كغم، وخلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة".

المصدر: "اليوم السابع"

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