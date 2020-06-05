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خبير: كورونا تحت السيطرة في مصر ولا يمكن تحديد موعد تسجيل الحالة صفر

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خبير: كورونا تحت السيطرة في مصر ولا يمكن تحديد موعد تسجيل الحالة صفر
Reuters
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قال الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظام الأرض في جامعة شابمان الأمريكية، إنه لا يمكن تحديد موعد حقيقي للإصابة رقم صفر بكورونا في مصر.

وأضاف أنه استعان بالنموذج اللوجيستي الذي أكد أن كل السيناريوهات محتملة في ما يتعلق بالإصابات في مصر.

وأوضح أنه "وفقا للمعطيات والإحصائيات فإن الأمور تحت السيطرة في مصر وتسير بشكل معقول حتى الآن ولكن الموضوع لم ينته بعد".

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وأشار إلى أنه من المتوقع "وصول نسب الإصابات إلى 30 ألف إصابة"، وهو ما أكده  في شهر مايو الماضي.


ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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