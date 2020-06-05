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مكتب رئيس الحكومة العراقية الأسبق يوضح حقيقة وفاته بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مكتب رئيس الحكومة العراقية الأسبق يوضح حقيقة وفاته بفيروس كورونا
Facebook@nourialmalikiiq
زعيم ائتلاف "دولة القانون" في العراق، نوري المالكي
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علّق مكتب رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي اليوم الجمعة، على أخبار وفاته بسبب فيروس كورونا.

وقال مدير المكتب هشام الركابي في بيان مقتضب، إن "الدعاية الكاذبة والأخبار المزيفة سلاح المفلسين، الحاقدين على المالكي".
وأضاف، أن "هؤلاء عاجزين عن المواجهة، ولا يمتلكون سوى تسويق الأكاذيب".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق نشرت معلومات حول وفاة رئيس الحكومة العراقية الأسبق بعد إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: RT

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