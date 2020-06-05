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ارتفاع طفيف في إصابات ووفيات كورونا بالجزائر

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ارتفاع طفيف في إصابات ووفيات كورونا بالجزائر
Reuters
الجزائر
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سجلت وزارة الصحة الجزائرية 104 إصابات و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا منذ يوم أمس الخميس، في ارتفاع طفيف لمعدلي الإصابات والوفيات في يوم واحد مقارنة مع إحصائية الخميس.

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وبعد إعلان الأرقام الجديدة بلغت حصيلة الوفيات بكورونا 9935 حالة، ووفياته 690.

كما سجلت 156 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 6453 شخصا، وهو ما يمثل قفزة بمقدار ضعفي المعدل اليومي لحالات الشفاء، علما أن عدد المتعافين من المرض كان أمس 79 شخصا.

وأضافت الوزارة أن 22 مصابا يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة.

المصدر: RT

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