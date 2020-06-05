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مصدر لـRT: القاهرة تحتضن اجتماعا يضم المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: القاهرة تحتضن اجتماعا يضم المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح
AFP Etienne LAURENT
المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح (أرشيف)
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أفاد مصدر لـRT بأن العاصمة المصرية القاهرة تحتضن اجتماعا يضم المشير خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي"، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.

وقال عضو البرلمان المصري مصطفى بكري في تصريحات لـRT إن مصر ترعى الاجتماع الذي يهدف لتفعيل اتفاق سياسي يضم كل الأطراف باستثناء "المليشيات"، موضحا أن انسحاب "الجيش الوطني الليبي" لحدود أبريل 2019 بدون خسائر جاء رغبة منه في إيجاد مخرج سياسي، وأن اجتماع اليوم هو امتداد لمناقشات عديدة هدفها مناقشة الترتيبات السياسية للفترة القادمة.

وأشار إلى أن الجيش الليبي قبل بالمبادرة الدولية وقرر الانسحاب بشرط "توقف تركيا عن التدخل في شؤون ليبيا وتفكيك المليشيات وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من اللقاء الثنائي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، في العاصمة أنقرة، لتقييم آخر المستجدات على الساحة الليبية.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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