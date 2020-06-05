بالصور.. أهالي مدينة مصرية يضبطون شابا حاول قلب قطار

تمكن أهالي مدينة الضبعة بمحافظة مطروح المصرية من ضبط شاب حاول قلب قطار عن طريق وضع كميات كبيرة من الطوب على شريط السكة الحديد قبل مروره.

وقال فوزي أبونصر الله، أحد شهود العيان، إن الأهالي فوجئوا بشخص يضع كميات من الطوب على شريط السكة الحديد قبل مرور القطار.

ولفت إلى أن الأهالي تمكنوا من ضبط الشاب بعد محاولته الاعتداء عليهم، حيث جرى تسليمه للشرطة العسكرية، كما أبلغوا قسم الضبعة بالواقعة.

RT

RT

ناصر حاتم - القاهرة