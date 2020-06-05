العراق: غرق الباخرة الإيرانية لن يؤثر على الممر الملاحي

أكدت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، أن غرق الباخرة الإيرانية لن يؤثر على الممر الملاحي، مشددة على أنه تم إنقاذ 4 بحارة وانتشال جثة واحدة تعود لأحد أفراد طاقم السفينة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "السفينة الإيرانية (بهبهان) تعرضت للغرق قرب العوامة رقم 5 في خور عبدالله ضمن حدود المياه الإقليمية العراقية".

وأكد مدير عام الشركة المهندس أثيل عبد علي، حسب البيان، أنه "تم الإيعاز إلى وحداتنا البحرية الساحبة (الفيحاء) فورا لإنقاذ الطواقم المتواجدة على السفينة من الغرق".

وأضاف أن "حادث الغرق مجهول الأسباب، وأن الباخرة صغيرة الحجم ولا تؤثر على الممر الملاحي العراقي".

وأشار، إلى أن "الباخرة كانت متوجهة لميناء أم القصر، وكانت محملة ببضائع خاصة بالمواد الإنشائية"، مبينا "أن البحث عن المفقودين ما زال مستمرا".

من جهتها، أعلنت مؤسسة الملاحة والموانئ الإيرانية، "مقتل شخص وفقدان أثر اثنين ونجاة 4 من أفراد السفينة التي تعرضت لحادثة غرق في قناة خور عبدالله في المياه العراقية".

وقال مدير دائرة السلامة في مؤسسة الملاحة والموانئ الإيرانية نادر بسندة: "السفينة كانت تنقل حمولة سيراميك ومواد بناء من ميناء خرمشهر إلى ميناء أم القصر، وأن وزن السفينة يصل إلى 500 طن".

المصدر: RT