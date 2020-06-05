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أردوغان يخاطب جنوده على الحدود التركية السورية عبر وزير دفاعه

أردوغان يخاطب جنوده على الحدود التركية السورية عبر وزير دفاعه

أخبار العالم العربي

أردوغان يخاطب جنوده على الحدود التركية السورية عبر وزير دفاعه
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خاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحدات بلاده العسكرية قرب الحدود مع سوريا.

وقال أردوغان في اتصال هاتفي أجراه مع وزير الدفاع التركي خلوصي إن مستجدات الأوضاع في شمالي العراق وليبيا ومنطقة "نبع السلام" وإدلب بسوريا، أظهرت مدى قوة أداء تركيا.

وأضاف أردوغان: "إنني على ثقة بأن وحدتنا وتضامننا سيجعلان العالم ينظر بإعجاب إلى تركيا ويعززان وضعنا داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو). 

من جانبه أكد الوزير أكار للرئيس أردوغان، أن "معنويات الجيش التركي عالية جدا، وأن أفراد القوات المسلحة التركية يقومون بمهامهم على أكمل وجه".

يتبع..

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