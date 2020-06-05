نجوم مصر تراودهم شكوك عدوى كورونا بعد تأكد إصابة مذيعين استضافوهم

ثارت شكوك ومخاوف العدوى بفيروس كورونا المستجد لدى عدد كبير من نجوم الفن في مصر، بعدما تأكدت إصابة مذيعين ومقدمي برامج كانوا قد استضافوهم في شهر رمضان الماضي بهذا الفيروس الخطير.

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وكشف حسام حداد مقدم برنامج "الحياة اليوم" على شاشة قناة "الحياة" المصرية، أمس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتيجة التحليل إيجابية.

وكتب حسام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مساء الخير… يوم الثلاثاء الماضي أجريت مسحة كورونا، والنتيجة ظهرت اليوم الخميس وكانت إيجابية… الأعراض التي أعاني منها بسيطة إلى الآن… أطمئنكم على صحتي وإن شاء الله بعد تمام التعافي أقابلكم من جديد في الحياة اليوم كما تعودنا".

وبعد إصابة حداد سادت شكوك حول إصابة الإعلامية لبنى عسل بفيروس كورونا المستجد، والتي تشاركه في تقديم "الحياة اليوم".

كما طالت شكوك الإصابة بفيروس كورونا نجوم مسلسلات رمضان الذين حلوا ضيوفا على البرنامج في عيد الفطر، على الرغم أن البعض أكد تسجيل الحلقات قبل العيد بنحو عشرة أيام.

وحل أبطال مسلسل "الفتوة" ضيوفا على "الحياة اليوم" وهم الفنان ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، محمود حافظ، والمؤلف هاني سرحان، والمخرج حسين المنباوي.

كما استضاف البرنامج أبطال مسلسل "عمر ودياب" وهم: علي ربيع، مصطفى خاطر، ومحمد محمود، وكذلك الفنان إبراهيم السمان مقدم برنامج "كريزي تاكسي".

كما أصيب أحمد الخطيب مقدم برنامج "نفسنة" على قناة "القاهرة والناس" بفيروس كورونا المستجد. وكتب الخطيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "فيسبوك": "الحمد لله على كل شيء... أنا أصبت بفيروس كورونا… أقول ذلك حتى يأخذ كل من قابلني في الأيام الماضية حذره".

وخلال الأسبوع الجاري أصيب عدد من الإعلاميين المصريين بفيروس كورونا المستجد ومرض كوفيد-19 الناجم عنه، حيث أعلنت المذيعة دينا حويدق مقدمة برنامج "إتس تايم شو" عبر قناة "cbc" إصابتها بكورونا.

وأصيب أيضا كريم رمزي مقدم برنامج "بي أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورت"، بفيروس كورونا المستجد.

كما أصيبت الإذاعية مآثر المرصفي الرئيسة السابقة لـ"راديو مصر"، وكذلك الإعلامية ريهام السهلي مقدمة البرامج "إكسترا نيوز"، والتي نقلت إلى أحد مستشفيات العزل الصحي بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم.

وخضعت آية عبد الرحمن المذيعة بقناة "إكسترا نيوز" للعلاج اللازم بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا، كما أصيبت أيضا الإعلامية إلهام النمر في التلفزيون المصري والتي تخضع للعلاج من منزلها.

ودخل الإعلامي عمرو صلاح الإذاعي بمحطة "نغم إف إم" المستشفى بعد اكتشاف إصابته، كما تأكد إصابة المذيعة داليا أبو عمر مقدمة البرامج بإذاعة "drn" بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: مواقع التواصل