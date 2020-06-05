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البرلمان المصري يعلن إصابة النائب حسين عشماوي بفيروس كورونا

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البرلمان المصري يعلن إصابة النائب حسين عشماوي بفيروس كورونا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
إصابة نائب مصري بكورونا
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أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الجمعة، إصابة النائب حسين عشماوي بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج اللازم في المستشفى وحالته مستقرة.

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وأفادت الأمانة العامة في بيان، بأن "النائب عشماوي، وهو عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب محافظة القليوبية، أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا بعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، وثبتت إيجابية إصابته بالفيروس".

ولفتت أمانة مجلس النواب، بأن "عشماوي موجود حاليا في أحد المستشفيات بالجيزة، وحالته الصحية مستقرة".

وكانت السلطات الصحية في مصر أعلنت في آخر إحصائية لها أمس الخميس، تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و38 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 29767 حالة، من ضمنها 7756 حالة شفاء، وعدد الوفيات إلى 1126 حالة وفاة في عموم البلاد.

المصدر: اليوم السابع

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