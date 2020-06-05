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وزير عربي يشكو من "عدم وجود واسطة عنده لتدبير ابنه الطبيب"

أخبار العالم العربي

وزير عربي يشكو من
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أبدى وزير الصحة الأردني تفهمه لواقع الحال في البلاد، والصعوبات التي يوجهها الأهل بشأن مصير أولادهم، وقلقهم حيال مستقبلهم الغامض نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المملكة.

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وكشف وزير الصحة الدكتور سعد جابر في لقاء مع برنامج إعلامي، عن تفهمه لمعاناة الآباء وأهالي الأطباء، وقال إنه يشعر بقلقهم وأن ابنه طبيب ولا يعمل لغاية الآن.

وأضاف: لغاية الآن أدفع عليه وأتمنى أن يعين ابني لكن ليس لدي "واسطة".

وعندما علق مقدم برنامج "صوت المملكة" عامر الرجوب حول هذا الأمر بقوله "الآن بتدبره" قال جابر "والله العظيم ما عندي واسطة".

وكان الملك الأردني عبد الله الثاني قد طالب حكومته بضرورة وضع خطط لزيادة الصادرات وتخفيف الضغط على الاقتصاد وضبط النفقات الحكومية، والاستفادة من الفرص المتوفرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

المصدر: صحف أردنية

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