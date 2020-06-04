"سانا": قتيل وثلاثة مصابين برصاص "قوات سوريا الديمقراطية" في الشدادي

أفادت وكالة "سانا" السورية بمقتل مدني وإصابة 3 آخرين، خلال تفريق "قوات سوريا الديمقراطية" مظاهرة احتجاجية ضد ممارساتها في مدينة الشدادي، بريف الحسكة الجنوبي شرقي سوريا اليوم.

ونقلت "سانا" عن مصادر أهلية، أن "المدينة شهدت خروج الأهالي بمظاهرات احتجاجية ضد ممارسات مجموعات قسد المدعومة من الجيش الأمريكي، حيث أطلقت النار باتجاه الأهالي ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 3 آخرين".

وأشارت إلى أن المتظاهرين قطعوا الطرقات الرئيسة في المدينة بالإطارات المشتعلة، وسط هتافات تندد بممارسات مجموعات "قسد" ضد الأهالي.

وذكرت أن "أهالي محافظتي الحسكة ودير الزور، خرجوا على مدى الأشهر الماضية، بالكثير من المظاهرات المنددة بممارسات مجموعات "قسد"، حيث كانت تقوم الأخيرة بتفريق المتظاهرين عبر إطلاق الرصاص الحي عليهم ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وجرح آخرين".

المصدر: سانا