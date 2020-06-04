الإمارات.. "الاتحاد للطيران" تتخذ إجراء جديدا بشأن رواتب موظفيها

أعلنت مجموعة "الاتحاد للطيران" الإماراتية اليوم الخميس، تمديد فترة خصم رواتب الموظفين لثلاثة أشهر إضافية، نظرا للأوضاع الراهنة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح متحدث باسم المجموعة، أن جائحة "كورونا" فرضت تحديات غير مسبوقة على شركات الطيران حول العالم، ومنها "الاتحاد للطيران"، لكنها سعت للحفاظ على أعضاء فريقها وموظفيها.

وجاء قرار تمديد فترة خصم رواتب الموظفين لثلاثة أشهر إضافية، لتصل فترة خفض المرتبات إلى ستة أشهر بسبب الأوضاع الراهنة.

وذكر متحدث، أن نسبة تخفيض رواتب مساعدي الطيارين، وطواقم الضيافة الجوية، وصلت إلى 25 %، في حين وصلت إلى 50 % للمديرين فما فوق، بما يعكس ظروف السوق الحالية.

المصدر: "الإمارات اليوم"