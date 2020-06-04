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الجيش الجزائري يدمر أوكارا للمسلحين ويوقف تجار مخدرات ومنقّبين عن الذهب

أخبار العالم العربي

الجيش الجزائري يدمر أوكارا للمسلحين ويوقف تجار مخدرات ومنقّبين عن الذهب
AFP HZ / AFP
أفراد من الجيش الجزائري (أرشيف)
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس، عن تنفيذ قوات الجيش عددا من العمليات التي تكللت بتدمير أوكار للمسلحين وتوقيف تجار مخدرات ومنقبين لا شرعيين عن الذهب.

وجاء في بيان الوزارة: "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 03 يونيو 2020 تسعة مخابئ للجماعات الإرهابية، خلال عملية بحث في ولاية بومرداس".

وأضاف البيان: "كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بمدينة الجلفة أربعة تجار مخدرات وحجزت مركبتين سياحيتين وخمسة  كيلوغرامات من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة أخرى تاجر مخدرات بمدينة تيبازة".

وأوضح البيان أن الجيش أوقف في مدينتي تمنراست وعين قزام شخصين وحجز تسعة مولدات كهربائية و11 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب.

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية

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