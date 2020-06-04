رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر: أطباء مصر الأقوى في العالم والعلاج سيخرج من عندنا

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان المصرية حسام حسني، إن أطباء مصر هم أقوى أطباء في العالم، معربا عن ثقته بأن علاج فيروس كورونا سيخرج من مصر.

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وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أعادت النظر في استخدام دواء هيدروكسي كلوركين لعلاج فيروس كورونا، رغم أنها منذ فترة، قررت إلغاءه من علاج كورونا، في حين أصرت مصر على استمرار هذا العقار في علاج مرضى كورونا، موضحا أن هذا يدل على براعة الأطقم الطبية في مصر، وبرتوكول العلاج المصري لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، الذي يعرض على شاشة "النهار"، أن هذا الأمر يجعلنا نقول إن أطباء مصر أقوى أطباء في العالم، ومصدر فخر للدولة المصرية، "أنا واثق أن مصر هي اللي هتطلع العلاج للفيروس، لأن ثقتي كبيرة في الطبيب المصري والقيادة المصرية والمنظمة الصحية في بلادنا"، مؤكدا حرص الدولة على مصلحة المواطن المصري، في جميع القرارات التي يتم اتخاذها في ظل تلك الجائحة.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي غيرت بروتوكولها، وصممت على استخدام دواء الهيدروكسي كلوروكين.

المصدر: الوطن