مصر.. تحذير من الإفراط في تناول الأدوية أو الفيتامينات بسبب آثارها الجانبية الخطيرة

أعلنت هيئة الدواء المصرية أنه لا توجد حاليا أدوية "ثبت أن من شأنها ‏الوقاية من أو علاج فيروس كورونا ولا توصي الهيئة ‏بالتطبيب الذاتي بأي أدوية بما في ذلك المضادات ‏الحيوية".

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وناشدت الهيئة المواطنين بعدم الشراء الزائد عن الحاجة وتخزين أدوية المناعة والمكملات الغذائية والفيتامينات خاصة تلك التي تدخل ببروتكول علاج فيروس كورونا، مما قد يتسبب في نقص تلك الأدوية في السوق وإيقاع الضرر بالمرضى الذين يعتمدون على تلك الأدوية بشكل أساسي في علاجهم من بعض الأمراض، وعلى المواطنين عدم تناول أية أدوية أو فيتامينات إلا تحت إشراف الطبيب المعالج والرجوع الى مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن.

كما ناشدت الهيئة الأطباء والصيادلة بضرورة عدم نشر أي توصيات أو وصفات طبية للوقاية من أو لعلاج فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتسبب ذلك في مضاعفات وآثار جانبية غير محمودة العواقب لجموع المواطنين.

وقالت الهيئة أن الاستخدام المفرط للفيتامينات قد يؤدى لمضاعفات وآثار جانبية خطيرة مثل، الاستخدام المفرط لفيتامين د يؤدى لضعف عام ومشاكل بالكلى والشعور بالقيء والغثيان بالإضافة لاضطراب ضربات القلب عند تناوله مع دواء ديجوكسين.

وأشارت إلى أن الاستخدام المفرط للزنك يؤدى لأعراض تشبه الإنفلونزا وتغييرات بحاسة التذوق والشعور بالقيء والغثيان بالإضافة لخفض مستويات السكر بالدم، والاستخدام المفرط لفيتامين ج يؤدى للصداع والأرق والإسهال والمغص والشعور بالقيء والغثيان بالإضافة إلى تأثيره على صحة الأطفال أثناء فترات الحمل والرضاعة كما يزيد من أخطار الوفاة بأمراض القلب بالنسبة لمرضى السكر.

المصدر: RT