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الجيش الإسرائيلي يمدد إبعاد خطيب المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يمدد إبعاد خطيب المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر
Reuters
المسجد الأقصى- ارشيف
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مددت سلطات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إبعاد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد لمدة 4 أشهر.

واقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم، منزل الشيخ صبري في حي الصوانة، وسلمته قرارا جديدا بالإبعاد.

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الجيش الإسرائيلي يمدد إبعاد خطيب المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر

وكانت القوات الإسرائيلية، قد منعت يوم الجمعة الماضي، الصلاة في المسجد الأقصى، واعتقلت خطيبه الشيخ عكرمة صبري من منزله في مدينة القدس الشرقية المحتلة، إلا أنها أفرجت عنه لاحقا، وسلمته قرارا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع والعودة لمقابلة المخابرات الإسرائيلية لاحقا.

المصدر: وكالات

 

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