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مصر تعلن أول نتائج علاج البلازما للمصابين بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تعلن أول نتائج علاج البلازما للمصابين بفيروس كورونا
Reuters
مصر
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قالت عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان المصرية جيهان العسال، إن علاج مصابي فيروس كورونا من خلال البلازما، أظهر نتائج جيدة.

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وأكدت العسال أن هناك شروطا للتبرع بالدم من المتعافين من الفيروس، أهمها عدم تبرع السيدات والحوامل، والذين لديهم أمراض مزمنة، وكبار السن، لأن مناعتهم تكون أقل، ولا يفضل تبرعهم، لافتة إلى أنه عملية الحقن بالبلازما لمصاب كورونا تتم على مرحلتين تفصل بينهما 12 ساعة.

من جانبه، أعلن مدير مستشفى الأقصر الدولي إسماعيل العربي، وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها في علاج المصابين بالفيروس، بإشراف وزارة الصحة والمراكز الطبية المتخصصة.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 36 وفاة و1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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