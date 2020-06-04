الكشف عن قوام الفريق العراقي في الحوار الاستراتيجي مع واشنطن

كشف الخبير الأمني هشام الهاشمي، اليوم الخميس تفاصيل عن الوفد التفاوضي الذي سيمثل العراق في الحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن.

وذكر الهاشمي عبر "تويتر" أن "الفريق المفاوض العراقي مع الجانب الأمريكي يوم 10 يونيو دون درجة الوزير، ويتكون من 21 مفاوضا في اختصاصات السياسة والعلاقات الدولية والعسكرية والمالية والتعليم".

وأشار الهاشمي إلى أن الفريق يضم "خمسة أسماء ماهرة بالتفاوض، هي عبد الكريم هاشم، حارث حسن، لقمان الفيلي، فريد ياسين، حامد خلف"، مضيفا أن الحوار سيجري "عبر دائرة متلفزة مغلقة".

الفريق المفاوض العراقي مع الجانب الامريكي يوم 10 حزيران؛دون درجة الوزير ويتكون من 21 مفاوضا في اختصاصات السياسة والعلاقات الدولية والعسكرية والمالية والتعليم..

فيه 5 اسماء ماهرة بالتفاوض؛ عبد الكريم هاشم، حارث حسن، لقمان الفيلي، فريد ياسين،حامد خلف.

الحوار عبر دائرة متلفزة مغلقة. — Husham Alhashimi هشام الهاشمي (@hushamalhashimi) June 4, 2020

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وكان البرلمان العراقي قد صوت في 5 يناير الماضي على قرار يطالب الحكومة بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وجاء القرار بعد يومين من اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

المصدر: "رووداو"