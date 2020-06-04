جدل حول تغريدة تركية تصف القطريين بأنهم الأحفاد الحقيقيون للعثمانيين!

أثارت تغريدة للإعلامي التركي علي كيسكن، وصف فيها القطريين بأنهم أحفاد العثمانيين الحقيقيين، موجة من التعليقات المتباينة.

وكتب كيسكن مغردا يقول إن "قطر هي أذكى وأكثر الدول ودية في الشرق الأوسط. وهي تقدم الدعم المالي لتنمية البلدان الإسلامية. شعب قطر هم أحفاد الإمبراطورية العثمانية الحقيقيين. تركيا لن تترككم لوحدكم بتاتا".

اذاً لنا حق في مقاطعة قطر لأنها ليست عربية خليجية وكل اعمالها تدل على انهم من النسل المستعمر العثماني. — (MBS)Alsharif ahmd alamir (@abuanas780) June 4, 2020

وفيما وجد عدد من المعلقين في التغريدة مناسبة لانتقاد قطر واعتبارها استنادا إلى مضمون التغريدة، غريبة عن محيطها، رأى بعض النشطاء القطريين أن الانتماء إلى تركيا مبعث فخر ولا ضير فيه، ما تسبب في فتح صفحة سجال جديدة من فصول المعارك الكلامية بين أنصار قطر وأنصار شقيقاتها في المنطقة.

As a Qatari I am proud to be a descendant of the people who were once one Ummah and were part of the great Ottoman empire, and proud of the brotherhood between us and the Turkish people.. all the love 🇶🇦🌹🇹🇷 — عفنقل (@Dihsar11) June 4, 2020

وكتب أحد النشطاء القطريين مؤكدا افتخاره بأن يكون من نسل الإمبراطويرة العثمانية، ومعبرا أيضا عن اعتزازه بالأخوة مع الشعب التركي.

بالمقابل، علق قطري آخر نافيا النسب للعثمانيين، مشددا على الانتماء إلى الجزيرة العربية.

المصدر: تويتر