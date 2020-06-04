وول ستريت: ترامب يقوم بمحاولة جديدة لحل النزاع بين السعودية وقطر

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول مع الإمارات والسعودية لفتح أجوائهما أمام الخطوط الجوية القطرية.

وبحسب المصادر فإن الأزمة الدبلوماسية المستمرة في المنطقة للسنة الرابعة تمنع الولايات المتحدة من ممارسة ضغوط كاملة على إيران.. فإن حظر دخول الطائرات القطرية إلى المجال الجوي للدول العربية المجاورة يجبر الدوحة على استخدام المجال الجوي الإيراني.

ويوضح المقال أن هذا مصدر لتجديد الموارد المالية لطهران، والتي تريد واشنطن منعها تماما.

وقال مصدر أمريكي: "إن تدفق الأموال إلى الخزانة الإيرانية عبر رحلات الخطوط الجوية القطرية (RT) تقريبا مصدر إزعاج مستمر بالنسبة لنا".

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن إدارة ترامب وضعت جانبا جهود الوساطة الشاملة لإنهاء جميع مظاهر الخلاف جراء الانتكاسات الدبلوماسية المتكررة، وباتت تركز -بدلا من ذلك- على حل عنصر واحد وهو قضية المجال الجوي.

المصدر: وول ستريت جورنال