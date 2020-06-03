نائب بالكنيست الإسرائيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن النائب في الكنيست الإسرائيلي، سامي أبو شحادة، مساء يوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وقال أبو شحادة في تدوينة على "فيسبوك": "استلمت قبل قليل نتيجة فحص كورونا الذي أجريته اليوم.. ونتيجة الفحص إيجابية".

وأضاف: "أتوجه لكل من كنت بقربه في الأسبوعين الأخيرين ليدخل للحجر الصحي ويقوم بإجراء الفحص في القريب العاجل للإطمئنان على صحته والتقليل قدر الإمكان من نشر العدوى".

ودعا سامي أبو شحادة الجميع للتقيد بتعليمات وزارة الصحة، مشيرا إلى الفيروس مازال موجودا وينتشر بوتيرة سريعة في الفترة الأخيرة بسبب عدم الالتزام الكامل بالتعليمات.

وكان النائب أبو شحادة قد دخل الثلاثاء، في حجر صحي منزلي بعدما جرى تشخيص إصابة مرافقه الشخصي بفيروس كورونا المستجد.

كما دخل طاقم المكتب البرلماني لأبو شحادة إلى الحجر الصحي المنزلي، وقد أوصي كل من كان على تواصل مع المصاب بالدخول للحجر الصحي وإجراء فحص كورونا.

المصدر: RT