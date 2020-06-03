الغرفة التجارية المصرية: نشر بروتوكولات علاج كورونا "خيانة لأمانة الطب"

طالب محمد أشرف، سكرتير شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، الأطباء الذين ينشرون بروتوكولات علاجية بالكف عن ذلك، متابعا أن هذا الفعل "خيانة لأمانة الطب"، على حد تعبيره.

وأشار أشرف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إلى حدوث نقص في بعض الأدوية المذكورة في بروتوكولات العلاج، التي توزعها وزارة الصحة على مرضى كورونا من حالات العزل المنزلي، منوها بأن تلك البروتوكولات علاجية وليس وقائية، ولا يصلح أن يتناولها غير المريض.

وأوضح سكرتير الشعبة أن النظام الأساسي للوقاية من فيروس كورونا المستجد هو اتباع نظم غذائية سليمة، وفي بعض الحالات إضافة بعض العناصر من المكملات والفيتامينات والمعادن الدوائية لمن لا يستطيع الحصول عليها من العناصر الغذائية، مشددا على أن في هذه الحالة لابد أن يكون تناول تلك المكملات باستشارة طبيب.

وحذر المسؤول من تناول أدوية من التي تحتويها بروتوكولات علاج كورونا كوقاية، لأنه من الممكن أن تتسبب في مضاعفات ومشاكل كبيرة، كضعف المناعة.

ناصر حاتم

المصدر: RT