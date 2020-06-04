مصر.. إصابة السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية بفيروس كورونا

صرح إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية في مصر، بأنه أجرى اتصالا هاتفيا بعلاء يوسف، السكرتير العام المساعد، للاطمئنان على حالته الصحية، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

وأوضح المحافظ، اليوم الأربعاء، أن السكرتير العام المساعد كان في إجازة مرضية وغير متواجد بمقر عمله منذ 26 أبريل، لإجراء بعض الفحوصات الطبية بمحافظة الإسكندرية، وفور إصابته تم عزله صحيا بالإسكندرية.

وأشار أبو ليمون إلى أن عمليات التطهير والتعقيم تتم بشكل دوري بالديوان العام وكافة المنشآت الحكومية بنطاق المحافظة، كما يتم إلزام الموظفين والمترددين على المصالح الحكومية بارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ناصر حاتم

المصدر: RT