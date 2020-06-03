نائب مصري: تطبيقات اللايف والمواعدة إفساد للأخلاق وتهديد للأمن القومي

طالب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب المصري، السلطات باتخاذ إجراءات ضد تطبيقات اللايف والمواعدة، واصفا إياها بالمفسدة لأخلاق الشباب والمهددة بالأمن القومي.

وتقدم بركات إلى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بطلب إحاطة حول انتشار "التطبيقات المشبوهة" التي "تستغل فتيات مصريات للعمل بها، غرضا في النيل من العادات المجتمعية والقيم الأسرية والتحريض على الفسق وممارسة الأعمال المنافية للآداب الكترونيا والاتجار في البشر".

واعتبر النائب، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت لـ "فخ للفتيات" للإيقاع بهن في أعمال منافية للآداب وأنها تستغل صغر سنهن واحتياجهن للأموال في ارتكاب أي أمر يساهم في رفع نسبة المشاهد والتفاعل مع فيديوهات وتحريض باقي الفتيات للسير على نفس نهجهن للحصول على أموال طائلة.

وأكد النائب ضرورة وجود رقابة عائلية لضبط المحتوى و"منع أي محاولات من شأنها هدم القيم السامية"، مشيرا إلى أن الشباب وخاصة المراهقين منهم "يتعرضون لحملة نفسية ممنهجة لتشويه القيم الأخلاقية واستبدالها بالقيم المادية".

كما ذكر أن هذه التطبيقات تتطلب من مستخدميها الوصول لمعلومات وبيانات الهواتف، "وهو ما يبرز وجود تهديدات تلاحق سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والحدود السيبرانية".

ناصر حاتم

المصدر: RT