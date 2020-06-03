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رحلات استثنائية لـ "مصر للطيران" إلى 5 مدن أوروبية في يونيو الجاري

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رحلات استثنائية لـ
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طائرة لشركة" مصر للطيران"
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أعلنت شركة "مصر للطيران" عن تسيير رحلات جوية استثنائية إلى عدد من المدن الأوروبية الكبرى، خلال النصف الأول من الشهر الجاري.

وقالت الشركة إنها ستسير رحلات إلى كل من: فرانكفورت وأمستردام يوم 12 يونيو، وباريس وفيينا يوم 14 يونيو، وميونخ يوم 15 يونيو.

وأتاحت الشركة لكل من المصريين وحملة جنسيات الاتحاد الأوروبي الحجز في هذه الرحلات عبر خطوطها الساخنة.

وتعتبر هذه الرحلات استثنائية من قرار منع الطيران المدني في الأجواء المصرية والمطبق حتى نهاية الأسبوع المقبل على الأقل، كأحد تدابير الحكومة لمنع انتشار وباء كورونا.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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