وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شمال رام الله

قالت وسائل اعلام عبرية مساء يوم الأربعاء، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابا فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن عند حاجز "حشمونائيم" غرب مدينة رام الله.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية أنه تمت السيطرة على المهاجم واعتقاله دون إطلاق للنار.

وأشارت إلى أن الشاب اعتقل بالقرب من حاجز "حشمونائيم" القريب من مستوطنة "موديعين عيليت" شمال غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وادعت التقارير الإسرائيلية أن "فلسطينيا وصل إلى الحاجز بسيارته الخاصة، ترجل منها بهدف طعن عناصر الأمن المتواجدة عند الحاجز".

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "السكين سقطت من يد الشاب الفلسطيني، ما دفع قوات الأمن إلى اعتقاله دون وقوع إصابات".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية