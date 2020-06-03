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الصحة السورية: شفاء 3 من المصابين بكورونا في البلاد

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الصحة السورية: شفاء 3 من المصابين بكورونا في البلاد
Facebook@MinistryOfHealthSYR
أعضاء فريق طبي في مدينة حمص السورية
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أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا.

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وأوضح بيان صدر عن الوزارة أن عدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ارتفعت إلى 53.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس الثلاثاء، شفاء 4 حالات الإصابة بالفيروس، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة.

وتشير الإحصاءات المتعلقة بالفيروس حتى اليوم في البلاد، إلى تسجيل 123 إصابة شفيت منها 53 حالة، وتوفيت 6 حالات.

أسامة يونس

المصدر: RT

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