وزيرة الصحة المصرية تكشف عن المحافظات الأكثر والأقل في الإصابات بفيروس كورونا

كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اليوم الأربعاء، عن المحافظات المصرية الأقل إصابة بفيروس كورونا، وفقا لإجراءات التقصي التي تقوم بها الوزارة.

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وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري أن المحافظات الساحلية، ومنها "محافظات مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد"، سجلت أقل عدد من الإصابات.

وتابعت: "فيما سجلت محافظات القاهرة الكبرى، معدلات إصابة أكبر من باقي المحافظات، وهو ما دعا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة عدد المستشفيات داخل تلك المحافظات الأكثر إصابة، بما يسهم في تقليل الاختناقات وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل الموجودة بها".

وكانت مصر قد سجلت، أمس الثلاثاء، 1152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، نزولا من 1399 حالة يوم الاثنين، كما سجلت 47 حالة وفاة، ارتفاعا من 46 حالة أمس.

المصدر: RT