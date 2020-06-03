 
مباشر

وزيرة الصحة المصرية تكشف عن المحافظات الأكثر والأقل في الإصابات بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

وزيرة الصحة المصرية تكشف عن المحافظات الأكثر والأقل في الإصابات بفيروس كورونا
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0r9

كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اليوم الأربعاء، عن المحافظات المصرية الأقل إصابة بفيروس كورونا، وفقا لإجراءات التقصي التي تقوم بها الوزارة.

إقرأ المزيد
مصر تسجل 47 وفاة و1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا
مصر تسجل 47 وفاة و1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري أن المحافظات الساحلية، ومنها "محافظات مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد"، سجلت أقل عدد من الإصابات.

وتابعت: "فيما سجلت محافظات القاهرة الكبرى، معدلات إصابة أكبر من باقي المحافظات، وهو ما دعا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة عدد المستشفيات داخل تلك المحافظات الأكثر إصابة، بما يسهم في تقليل الاختناقات وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل الموجودة بها".

وكانت مصر قد سجلت، أمس الثلاثاء، 1152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، نزولا من 1399 حالة يوم الاثنين، كما سجلت 47 حالة وفاة، ارتفاعا من 46 حالة أمس.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا