السعودية.. ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 68159 شخصا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تعافي 2369 شخصا من فيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي المتماثلين للشفاء إلى 68159 شخصا.

وقالت وزارة الصحة⁩، في بيان لها اليوم الأربعاء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها سجلت 2171 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 91182 حالة.

كما أعلنت عن وفاة 30 مصابا بالوباء، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 579 شخصا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2171) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (30) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2369) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (68,159) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/OAmJOrfY3J — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 3, 2020

المصدر: وزارة الصحة السعودية