السودان.. مذكرة مجلس الأمن ليست تصعيدا لأزمة سد النهضة

نفى وزير الري والموارد المائية السوداني أن تكون المذكرة المرفوعة من الخارجية إلى مجلس الأمن الدولي، تصعيدا للأوضاع المتعلقة بسد النهضة ضد أي طرف من أطراف التفاوض، أو انحيازا لطرف.

وقال وزير الري، ياسر عباس، إن رفع المذكرة يعتبر "إثباتا لحق السودان الأصيل في هذا الملف الهام"، كما أشار إلى أن كلا من مصر وإثيوبيا قد رفعتا من قبل خطابات مماثلة لمجلس الأمن الدولي في شهر مايو الماضي.

وكانت الخارجية السودانية قد أرسلت أمس بيانا لمجلس الأمن أكدت فيه حرص بلادها وموافقتها على استئناف المفاوضات الثلاثية "بحسن نية للتوصل إلى اتفاق شامل ومرض" بين الدول الثلاث، فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

المصدر: موقع الدستور