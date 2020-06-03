أردني يوثق أعمال الشغب في أمريكا بطريقة غريبة.. ويثير موجة من السخرية!

أثار مقطع فيديو وثق من خلاله مواطن أردني أعمال الشغب في الولايات المتحدة الأمريكية، موجة من السخرية.

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وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديو، حيث قام الشاب الأردني بتصوير ما يجري في مدينة مينيابوليس الأمريكية من احتجاجات من قبل ذوي البشرة السوداء، على مقتل جورج فلويد، أثناء اعتقاله من طرف شرطي أمريكي.

وعلق الشاب بطريقة مضحكة على الفيديو أثناء تصويره، كمن يعلق على مباراة كرة قدم، حيث كان يحاول جاهدا الدخول إلى أحد المباني، لكن دون جدوى، بسبب الازدحام الكبير وحالة الفوضى بين المحتجين.

ويظهر الفيديو أعدادا كبيرة من المحتجين بصدد اقتحام المحلات والمباني بغرض نهبها، وسط حضور كبير للشرطة التي لم تتمكن من القيام بشئ.

مواطن اردني يصور اعمال الشغب في مدينة منيابوليس الامريكية احتجاجا على مقتل امريكي من اصول افريقية خنقا على يد الشرطة

التعليق على المشهد مضحك قصة😂😂 pic.twitter.com/NAH7vLQ5tB — Razan AbuAlfoul🇯🇴 (@RazanHKJ) May 30, 2020

المصدر: RT