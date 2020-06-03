مصر.. وفاة مدرس الفارما بكلية طب الأزهر في دمياط جراء كورونا

أكدت نقابة أطباء مصر وفاة مدرس الفارما بكلية طب الأزهر في دمياط، محمد عنتر، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

ونعت النقابة الدكتور عنتر في بيان مقتضب نشرته على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، دون تقديم تفاصيل إضافية.

الاطباء تنعي الشهيد د. محمد عنتر مدرس الفارما بكلية طب الأزهر بدمياط تنعي النقابة العامة لأطباء مصر الشهيد الدكتور محمد... Posted by ‎نقابة أطباء مصر - الصفحة الرسمية‎ on Wednesday, June 3, 2020

المصدر: RT