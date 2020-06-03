عراقيون يسعون لتشريع قانون يجرم "الطائفية"

يسعى نشطاء عراقيون إلى تشريع قانون يُجرم "الطائفية" في البلاد، والضغط على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.

ورفع النشطاء وسم #قانونتجريمالطائفية، في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن مقدم البرنامج السياسي الساخر، أحمد البشير، الذي يقود الحملة، أن "مجموعة من القانونيين أبدوا استعدادهم للبدء بكتابة مسودّة قانون يجرّم الفتن الطائفية فعلا وقولا".

وقال: "سوف نبدأ بتشكيل لجنة متطوعين من الخبراء لصياغة مسودّة القانون وتسليمه بشكل رسمي".

مجموعة من القانونيين ابدوا استعدادهم للبدء بكتابة مسودّة قانون يجرّم الفتن الطائفية فعلا وقولا

سوف نبدأ بتشكيل لجنة متطوعين من الخبراء لصياغة مسودّة القانون وتسليمه بشكل رسمي

مراح نطالبهم فقط

راح نشتغل شغلهم بس حتى يمشي

اللي يحب يكون جزء من القضية يراسلني#قانون_تجريم_الطائفية — Ahmed Albasheer -احمد البشير (@ahmedalbasheer1) June 1, 2020

المصدر: RT