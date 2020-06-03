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عراقيون يسعون لتشريع قانون يجرم "الطائفية"

أخبار العالم العربي

عراقيون يسعون لتشريع قانون يجرم
Reuters
صورة أرشيفية
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يسعى نشطاء عراقيون إلى تشريع قانون يُجرم "الطائفية" في البلاد، والضغط على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.

ورفع النشطاء وسم #قانونتجريمالطائفية، في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن مقدم البرنامج السياسي الساخر، أحمد البشير، الذي يقود الحملة، أن "مجموعة من القانونيين أبدوا استعدادهم للبدء بكتابة مسودّة قانون يجرّم الفتن الطائفية فعلا وقولا".

وقال: "سوف نبدأ بتشكيل لجنة متطوعين من الخبراء لصياغة مسودّة القانون وتسليمه بشكل رسمي".

المصدر: RT

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