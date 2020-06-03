عراقيون يسعون لتشريع قانون يجرم "الطائفية"
يسعى نشطاء عراقيون إلى تشريع قانون يُجرم "الطائفية" في البلاد، والضغط على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
ورفع النشطاء وسم #قانونتجريمالطائفية، في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن مقدم البرنامج السياسي الساخر، أحمد البشير، الذي يقود الحملة، أن "مجموعة من القانونيين أبدوا استعدادهم للبدء بكتابة مسودّة قانون يجرّم الفتن الطائفية فعلا وقولا".
وقال: "سوف نبدأ بتشكيل لجنة متطوعين من الخبراء لصياغة مسودّة القانون وتسليمه بشكل رسمي".
مجموعة من القانونيين ابدوا استعدادهم للبدء بكتابة مسودّة قانون يجرّم الفتن الطائفية فعلا وقولا— Ahmed Albasheer -احمد البشير (@ahmedalbasheer1) June 1, 2020
سوف نبدأ بتشكيل لجنة متطوعين من الخبراء لصياغة مسودّة القانون وتسليمه بشكل رسمي
مراح نطالبهم فقط
راح نشتغل شغلهم بس حتى يمشي
اللي يحب يكون جزء من القضية يراسلني#قانون_تجريم_الطائفية
المصدر: RT