فيديو لمصري من قلب الاحتجاجات الأمريكية يثير الإعجاب: "أنا أسود أكثر منك"!

أثار فيديو لرجل مصري يعمل بأحد المتاجر في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد بسبب مقتل رجل من ذوي البشرة السوداء على يد شرطي، أثار إعجابا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب أمريكي من ذوي البشرة السوداء، وهو يحاول الاستيلاء على الأموال من المتجر، فقال للرجل الجالس خلف صندوق النقود: "من فضلك أعطني كل ما لديك من أموال".

وأضاف: "أنت تعلم أن السود الآن يحصلون على كل شيء يريدونه".

فرد البائع المصري الأصل بشكل غير متوقع قائلا: "لا نبيع لمن لا يرتدون كمامة.. أنا أسود أكثر منك.. أنا مصري".

#امريكا_الان المصاريه مالهم حل 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/xvB8JiAnvD — M a n s o u r Alshehri (@7komh1) May 31, 2020

المصدر: RT